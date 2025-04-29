Opel суттєво знизив ціну на Astra Electric — Finance.ua

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Opel суттєво знизив ціну на Astra Electric

Фондовий ринок
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Opel суттєво знизив ціну на Astra Electric
Opel суттєво знизив ціну на Astra Electric
Opel активно розширює свою присутність на ринку електромобілів Європи. Нещодавно виробник суттєво знизив ціну на електричну версію Astra в комплектації Edition.
Знижка становить більше 8500 євро, що зменшило вартість автомобіля з 40 304 до 31 711 євро. Ця ціна не враховує додаткові державні субсидії, які можуть зробити автомобіль ще доступнішим.
Astra Electric побудований на платформі EMP2 концерну Stellantis та обладнаний електромотором потужністю 156 к.с., який передає крутний момент на передні колеса. Батарея ємністю 54 кВт·год (51 кВт·год корисних) забезпечує запас ходу до 419 км за циклом WLTP. Завдяки підтримці швидкої зарядки до 100 кВт заряд від 20 до 80% відновлюється лише за 26 хвилин.
На тлі стрімкого зростання інтересу до моделей BYD Dolphin та MG4, Opel робить все, щоб зберегти конкурентоспроможність свого електрокара у класі компактних хетчбеків. Astra Electric пропонує практичний салон, а також версію універсал з мінімальною втратою автономності, що робить його одним із найбільш збалансованих пропозицій у сегменті.
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За матеріалами:
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