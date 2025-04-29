Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні

Фондовий ринок
41
Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні
Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні
Київська школа економіки (KSE), американська неприбуткова організація, у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у м.Київ. Про це пише KSE.
Поетапна трансформація дозволить перетворити комплекс на сучасний університетський кампус, присвячений підготовці математиків, інженерів та фахівців високих технологій, водночас зберігаючи спортивно-рекреаційні можливості локації та відкритість для громади.
Що буде
На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.
Розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту становить 40 млн доларів США.
Майже половина з цієї суми (18 млн доларів США) була спрямована на придбання комплексу гольф-клубу. Решта коштів, частину з яких вже забезпечили міжнародні донори, буде спрямована на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.
"Попит на фахівців із математичними та інженерними компетенціями зростає щодня. Новий кампус дозволить нам подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства. Ще більше молодих українців зможуть навчатися в Україні. Ми також зможемо масштабувати програми підтримки для дітей військових, ВПО, ветеранів та всіх, хто потребує додаткових можливостей", — зазначив Тимофій Брік, ректор KSE.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems