Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні — Finance.ua

Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні Сьогодні 18:05 — Фондовий ринок

Київська школа економіки стала власником комплексу гольф-клубу на Оболоні

будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у м.Київ. Про це Київська школа економіки (KSE), американська неприбуткова організація, у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплексПро це пише KSE.

Поетапна трансформація дозволить перетворити комплекс на сучасний університетський кампус, присвячений підготовці математиків, інженерів та фахівців високих технологій, водночас зберігаючи спортивно-рекреаційні можливості локації та відкритість для громади.

Що буде

На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

Розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту становить 40 млн доларів США.

Майже половина з цієї суми (18 млн доларів США) була спрямована на придбання комплексу гольф-клубу. Решта коштів, частину з яких вже забезпечили міжнародні донори, буде спрямована на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

"Попит на фахівців із математичними та інженерними компетенціями зростає щодня. Новий кампус дозволить нам подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства. Ще більше молодих українців зможуть навчатися в Україні. Ми також зможемо масштабувати програми підтримки для дітей військових, ВПО, ветеранів та всіх, хто потребує додаткових можливостей", — зазначив Тимофій Брік, ректор KSE.

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