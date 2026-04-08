Молоді засновники ШІ-стартапів кидають навчання і живуть за рахунок інвесторів — WSJ

Молоді підприємці обирають стартапи замість університетів

Молоді підприємці у сфері штучного інтелекту масово залишають університети, щоб запускати стартапи, а венчурні інвестори оплачують їм житло і побутові витрати, щоб вони могли повністю зосередитися на роботі.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, який описує нову хвилю засновників технологічних компаній.

Інвестори фінансують не лише бізнес, а й повсякденні витрати

Як і під час попередніх технологічних бумів, частина молодих людей вирішує не закінчувати навчання, але тепер інвестори беруть на себе навіть їхні щоденні потреби — від прибирання до організації поїздок.

У статті зазначається, що зараз у технологічній сфері багато венчурних грошей, і молоді підприємці намагаються скористатися цією можливістю. Водночас вони відчувають, що мають обмежений час, щоб створити успішні компанії до можливої появи загального штучного інтелекту (AGI). Інвестори, своєю чергою, підтримують це відчуття терміновості та роблять усе, щоб пришвидшити їхню роботу.

Подібна ситуація вже траплялася раніше під час технологічних підйомів. Інкубатори стартапів допомагають підприємцям, надаючи їм простір, послуги та наставництво, зазвичай в обмін на частку в бізнесі. Водночас деякі засновники відзначають, що такі програми можуть надмірно контролювати компанії або орієнтуються на дуже молодих учасників.

Середній вік засновників знижується

Зараз засновники стають ще молодшими. За даними інвесткомпанії Antler, середній вік засновників так званих «ШІ-єдинорогів» — компаній із вартістю понад 1 мільярд доларів — знизився з 40 років у 2020 році до 29 років у 2024-му.

Один із 21-річних засновників оборонного стартапу живе разом із десятьма співробітниками в будинку в Сан-Франциско. Оренду, кухаря, прибирання та інші витрати покривають інвестори. Вони також оплатили облаштування спортзалу та холодного басейну, щоб команда могла працювати до 15 годин на день без вихідних і майже не залишати будинок.

У деяких таких будинках є людина, яка виконує роль наглядача і допомагає з побутом.

Один із 19-річних підприємців заявив, що його найгірший сценарій — повернутися до Гарварду, хоча це не виглядає чимось поганим. Інший вважає, що вища освіта вже не є обов’язковою.

У матеріалі також зазначається, що більшість стартапів не досягають успіху, хоча історії про молодих засновників регулярно з’являються в медіа ще з початку 2000-х років.

НВ За матеріалами:

