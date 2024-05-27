Молодь від 14 років отримала можливість впливати на розподіл місцевого бюджету, — Шуляк Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

Українська молодь віком від 14 років отримала можливість впливати на рішення щодо розподілу місцевого бюджету, щодо впровадження тих чи інших ініціатив на рівні громади, а також бути учасником планування процесів з відновлення. Більше того, після закінчення війни молоді українці зможуть власноруч обирати проєкти, які фінансуватимуться з Державного фонду регіонального розвитку.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, Парламент днями підтримав важливий законопроєкт, який дозволяє мешканцям громад віком від 14 років брати участь у вирішенні питань місцевого значення. Тепер вони мають право ініціювати та брати участь в: місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультаціях, консультативнодорадчих органах тощо. Йдеться про законопроєкт № 7283 щодо народовладдя на рівні громад, які наразі очікує на підпис президента

«Відтепер молодь матиме можливість бути активними учасниками всіх процесів у своїх громадах, зокрема і процесів з відновлення. Українці віком від 14 років тепер зможуть брати участь у питаннях розподілу бюджету громади, шкільних бюджетів тощо. Молоде покоління українців матиме всі ті інструменти народовладдя, які матимуть і більш дорослі громадяни. Для них це величезний шанс брати участь у підготовці проєктів рішень, які будуть виноситись і голосуватись на сесіях», — пояснила Шуляк.

Також парламентарка повідомила, що після закінчення війни молодь зможе більш активно долучатись до вибору проєктів, які фінансуватимуться з Державного Фонду регіонального розвитку. До війни цей інструмент щорічно наповнювався на декілька мільярдів гривень, які використовувались для реалізації тих чи інших проектів в регіонах. З початком воєнних дій Фонд зі зрозумілих причин втратив таку можливість, але після перемоги України — коли його фінансування відновиться, саме молодь отримає можливість обирати перспективні для себе проєкти, які будуть реалізовуватись за кошти фонду.

«Нещодавно Верховна Рада внесла дуже важливу правку в законодавство. Згідно з нею, коли фінансування Фонду поновиться, всі мешканці громад з допомогою такого інструменту як Дія зможуть вибирати і голосувати саме за ті проєкти розвитку, які вважатимуть підходящими для себе. Ми знаємо, що саме молодь — один з найактивніших користувачів Дія, тому для неї участь у проєктах розвитку буде ще більш реальною. Не всім депутатам ця правка була до вподоби, оскільки не всім подобалось, що долю тих чи інших проєктів будуть вирішувати не чиновники. Але ми зрештою змогли її провести», — пояснила Шуляк.

Вона також наголосила, що розвиток України — не єдина сфера, де потрібна участь молоді. Зокрема, максимально інклюзивним має бути і процес відновлення України. Шуляк повідомила — нині в Україні вже близько 200 українських територіальних громад займаються розробкою стратегічних планувальних документів — програм комплексного відновлення (ПКВ). На основі цього документу і заходів, прописаних в них, надалі зможуть розроблятися в тому числі і генеральні плани. Але перед затвердженням ПКВ вона має пройти ряд обговорень. Тому важливо, щоб до них залучалася і молодь, оскільки саме вона у подальшому житиме у тому середовищі, яке і буде створено за допомогою ПКВ.

Крім цього, вже цього року, за словами Шуляк, пілотно запрацює Український Молодіжний Фонд і всі конкурси будуть там за кращими моделями Європи. Це дасть ще більшу прозорість і шанси якісним проектам отримати не задекларовану, а реальну реалізацію.

«Наголошу і на важливості Національної молодіжної стратегії 2030. На сьогодні маємо прогрес щодо її адаптації відповідно викликів сьогодення. Ця стратегія має забезпечити створення можливостей для молоді, яка проживає в Україні, бути конкурентоспроможною, брати участь у житті суспільства і свідомо робити свій внесок у подальший його розвиток», — зазначила Шуляк.

Основними пріоритетами стратегії визначили:

Безпеку — підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості молоді;

Здоров’я — формування навичок здорового способу життя, розвиток та збереження фізичної культури, культури здорового харчування та психогігієни;

Спроможність — залучення молоді до участі у суспільному житті, підвищення її самостійності, конкурентоспроможності, формування у молоді громадянських компетентностей;

Інтегрованість — підвищення мобільності, соціальної і культурної інтеграції молоді в суспільне життя України та світу.

«Важливо, що ці пріоритети поширюються на всі вікові категорії і реалізуються через завдання та заходи, що враховують особливості життя молоді. І підсумовуючи, наголошу — принцип „жодних рішень для молоді без участі молоді“ має бути не лише на папері, а в реальності. Дуже хочу, щоб свіжі ініціативи молоді були втілені в життя», — резюмувала нардепка.

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