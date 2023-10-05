Молдова запроваджує ліцензування на імпорт соняшнику з України — Finance.ua

Молдова запроваджує ліцензування на імпорт соняшнику з України Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна та Молдова спільно з Румунією працюють над тим, щоб запровадити дієві механізми транзиту українських зернових.

Про це розповів заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

Він зазначив, що у контексті застосування між Україною та 5 державами-членами ЄС, зокрема з Румунією, механізму верифікації та погодження експорту деяких аграрних товарів, Україна та Молдова також співпрацюють над тим, щоб нормалізувати товаропотоки, які зазнали суттєвих змін через російську агресію.

«Так, у консультаціях з Україною молдовська сторона запроваджує імпортне ліцензування на імпорт насіння соняшнику до Молдови. Це рішення не стосується транзиту через Молдову. Усі режими транспортування продукції через територію Молдови зберігаються», — уточнив він.

Тарас Качка зауважив, що захід не передбачає заборон на імпорт української продукції та відповідає діям України щодо поступової нормалізації торгівлі зерновими з сусідніми країнами в цілому.

«Нашим чітким спільним пріоритетом є збільшення транспортних можливостей для експорту продукції та інтеграція наших ринків з ЄС в контексті євроінтеграції», — підсумував він.

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