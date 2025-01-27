Молдова визнаватиме українські дипломи за спрощеною процедурою — Finance.ua
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Молдова визнаватиме українські дипломи за спрощеною процедурою

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Українські дипломи про освіту та наукові ступені тепер офіційно визнаватимуть у Молдові. У свою чергу, молдовські документи про освіту будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра освіти та науки України Оксена Лісового.
Відповідну угоду підписали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та міністр закордонних справ Республіки Молдова Михайло Попший.

Нові можливості для освітньої та професійної мобільності

Угода відкриває ряд перспектив для громадян обох країн:
  • Визнання наукових ступенів. Це сприятиме розвитку академічної мобільності між Україною та Молдовою.
  • Спрощене працевлаштування. Громадяни зможуть працювати за спеціальністю в обох країнах, маючи дипломи, здобуті в Україні чи Молдові.
  • Врахування стажу та категорій вчителів. При працевлаштуванні буде враховуватися їхній досвід і кваліфікація, здобуті в обох країнах.
Угода стала важливим кроком у зміцненні співпраці між Україною та Молдовою, сприяючи інтеграції освітніх та наукових систем. Вона полегшить доступ до ринку праці та надасть нові можливості для освітньої інтеграції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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