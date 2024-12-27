Молдова визнала рф головною загрозою: про що йдеться у новій оборонній стратегії країни — Finance.ua
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Молдова визнала рф головною загрозою: про що йдеться у новій оборонній стратегії країни

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Учетвер, 26 грудня, парламент Республіки Молдова проголосував за ухвалення Стратегії національної оборони на 2024−2034 роки. Вона визначає ключові кроки країни в умовах зростаючої загрози з боку рф та інших геополітичних викликів.
Про це повідомляє Radio Europa Liberă Moldova.
Молдова визнає дії росії, зокрема її військову агресію проти України та гібридні атаки, основною загрозою для своєї безпеки.
Згідно зі Стратегією, найбільший ризик — можливе поширення військових дій рф на Одеську область із встановленням коридору до Придністров’я.
Окрім цього, безпека країни, згідно з документом, підривається через:
  • гібридні операції Росії, які включають інформаційні атаки та втручання у вибори.
  • незаконну присутність російських військ у Придністров’ї.
  • масові схеми підкупу громадян під час виборів, як це сталося в жовтні 2024 року, коли близько 140 000 молдован отримали кошти через російські платформи.
Стратегія передбачає поглиблення співпраці з НАТО, яка визначена «стабілізуючою опорою» для регіону, а також розбудову партнерства з ЄС.
Республіка Молдова прагне зміцнити стосунки з Румунією як стратегічним союзником і зберегти «життєво важливий» діалог із Україною.
До 2030 року Молдова планує збільшити витрати на оборону до 1% ВВП, що майже вдвічі більше за нинішні 0,55%. Хоча це значно поступається середнім витратам країн НАТО, країна робить перші кроки для зміцнення своєї обороноздатності.
Після остаточного затвердження Стратегії державні інституції отримали пів року для адаптації політики відповідно до ухваленого документа.
За матеріалами:
РБК-Україна
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