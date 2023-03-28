Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією — Finance.ua

Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією Сьогодні 14:34

Молдова та країни Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої належать Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, домовилися підписати угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Переговори між Молдовою та чотирма європейськими країнами, які не входять до ЄС, почалися навесні 2021 року. Сторони сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю до літа.

Угода охоплює торгівлю товарами, послугами, права інтелектуальної власності, конкуренцію, державні закупівлі та сталий розвиток.

Це перша угода Європейської асоціації вільної торгівлі, яка має окремий розділ про електронну комерцію.

«Дуже позитивно, що ми уклали угоду з Молдовою, що сприяє стійкій економічній співпраці, незважаючи на війну в Європі. Існує великий потенціал для збільшення торгівлі між Норвегією та Молдовою», — прокоментував міністр промисловості Норвегії Ян Крістіан Вестре.

Як відзначили у норвезькому уряді, основним імпортом з Молдови до Норвегії є меблі та текстиль. Більшість експорту з Норвегії до Молдови становлять риба та морепродукти, а також запчастини та аксесуари для транспортних засобів.

Як відомо, Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС синхронно з Україною у червні 2022 року.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.