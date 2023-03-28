Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молдова домовилась про вільну торгівлю з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією

37
Молдова та країни Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої належать Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, домовилися підписати угоду про вільну торгівлю.
Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.
Переговори між Молдовою та чотирма європейськими країнами, які не входять до ЄС, почалися навесні 2021 року. Сторони сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю до літа.
Угода охоплює торгівлю товарами, послугами, права інтелектуальної власності, конкуренцію, державні закупівлі та сталий розвиток.
Це перша угода Європейської асоціації вільної торгівлі, яка має окремий розділ про електронну комерцію.
«Дуже позитивно, що ми уклали угоду з Молдовою, що сприяє стійкій економічній співпраці, незважаючи на війну в Європі. Існує великий потенціал для збільшення торгівлі між Норвегією та Молдовою», — прокоментував міністр промисловості Норвегії Ян Крістіан Вестре.
Як відзначили у норвезькому уряді, основним імпортом з Молдови до Норвегії є меблі та текстиль. Більшість експорту з Норвегії до Молдови становлять риба та морепродукти, а також запчастини та аксесуари для транспортних засобів.
Як відомо, Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС синхронно з Україною у червні 2022 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.