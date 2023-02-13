Мобілізований ФОП – чи треба платити податки — Finance.ua

Мобілізований ФОП – чи треба платити податки Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

На весь період служби мобілізовані фізособи-підприємці звільняються від сплати будь-яких податків. Також вони звільняються від подачі звітності за цей період.

Для цього потрібно надати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.

Зробити це можна або одразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).

Як відкрити або закрити ФОП під час воєнного стану

В Україні спростили процес закриття для ФОПів — це можна зробити через Дію. Для цього потрібно:

мати електронний підпис;

авторизуватися на порталі Дія;

заповнити онлайнову форму на отримання послуги. Перевірити правильність зазначеної інформації, яка вже є в системі та підписати заяву електронним підписом;

заява буде автоматично надіслана реєстратору. Податкова служба також отримає інформацію про закриття;

повідомлення про закриття з’явиться у кабінеті. Також його дублюють на електронну пошту.

Закрити ФОПа можна лише за умови сплати всіх податків, включно з місяцем закриття.

Якщо підприємець мав ліцензію (наприклад, на продаж алкоголю або сигарет) — її слід анулювати.

Після припинення діяльності також потрібно закрити всі банківські рахунки ФОПа.

Відкрити ФОПа також можна онлайн через портал Дія, заповнивши відповідну форму. Заява на реєстрацію приватного підприємництва буде автоматично надіслана до реєстратора за місцем реєстрації або за місцем реєстрації, що зазначене в довідці переселенця.

Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заява на перехід до спрощеної системи буде також автоматично надіслана до податкового органу за місцем реєстрації.

Якщо обрали загальну систему оподаткування, то можете також подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Окрім того, підприємці можуть не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників.

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