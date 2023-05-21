Мобілізація: адвокат розповів, кого призвуть в армію влітку — Finance.ua

Мобілізація: адвокат розповів, кого призвуть в армію влітку Сьогодні 09:16

В Україні нещодавно подовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 18 серпня. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, кого ж призиватимуть на військову службу влітку 2023 року.

У своєму YouTube-каналі він пояснив, що насамперед під мобілізацію в літній період потраплять ті, хто причетний до армії, тобто ті, хто вже служив, у кого є бойовий досвід.

«Тобто насамперед будуть шукати тих людей, хто вже з досвідом, хто хоча б розуміє, з якого боку цей автомат тримати», — говорить Никифорчук.

Також влітку мобілізуватимуть чоловіків, які раніше не служили, віком від 28 до 60 років. Він звернув увагу на те, що після досягнення 60-річного віку чоловік може звільнитися з армії.

Крім того, прододжив адвокат, є обмежено придатні у воєнний час українці, їх можуть призвати працювати в ТЦК, в частини забезпечення.

Никифорчук зазначив, що деякі військовозобов'язані можуть служити добровільно: це люди з інвалідністю або ті, у кого є відстрочка за сімейними обставинами. «Це лише добровільно і за місцем їхнього проживання», — наголосив він.

Ще одна «цікава» категорія, за словами адвоката, — чоловіки віком від 18 до 27 років, а також жінки, які вже раніше проходили військову службу. «Ці люди можуть лише добровільно підписати контракт зі Збройними силами України», — говорить він.

Довідка Finance.ua:

В Україні продовжується загальна мобілізація, в рамках якої до армії призивають усіх військовозобов'язаних українців, віком від 18 до 60 років, при умові, що вони не мають обмежень через стан здоров’я. Це ж стосується громадян, які не мають підстав для отримання відстрочки від військової служби.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.