Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців: кого та як це стосуватиметься — Finance.ua

Мобільні оператори будуть заморожувати номери українців: кого та як це стосуватиметься Вчора 09:00

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки, протягом цього часу такі номери не надходитимуть в продаж.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та опублікував відповідну інструкцію. З його словами, звернутися до служби підтримки оператора, повідомити номер для резерву, зазначити, від кого звернення. Надалі слід очікувати SMS з рішенням.

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення „Коханий приєднався до Viber“. Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників», — повідомив Федоров.

Він зазначив, що номер не надійде в продаж протягом 2 років.

«Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вдячний компаніям, які підтримали ініціативу», — додав міністр.

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