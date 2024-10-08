Міжнародний готельний оператор планує відкрити готелі в Києві та Львові — Finance.ua
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Міжнародний готельний оператор планує відкрити готелі в Києві та Львові

Фондовий ринок
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Міжнародний готельний оператор планує відкрити готелі в Києві та Львові
Міжнародний готельний оператор планує відкрити готелі в Києві та Львові
Міжнародний готельний оператор Accor (Франція) планує відкрити Novotel Lviv і Novotel Living Kyiv до кінця 2025 року, у планах підписання договору про відкриття ibis у Хмельницькому, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» віцепрезидент з операційної діяльності регіону Україна, Грузія і СНД Андрій Давиденко.
«Novotel Lviv має бути відкрито до кінця 2025 року, так само, як і Novotel Living Kyiv. Про терміни відкриття ibis Budget у Києві говорити зарано. З новин про розширення мережі — плануємо підписати договір про відкриття ibis у Хмельницькому, орієнтовний старт його роботи — 2027 рік», — повідомив Давиденко.
Як повідомлялося, 2023 року підписано договір на технічний супровід і управління ibis Budget на столичному Подолі. У ньому передбачається 126 номерів, у деяких буде застосовано формат хостела.
У Novotel Lviv (пл. Міцкевича 9) буде 128 номерів, у Novotel Living Kyiv (вул. Гоголівська) — 49 апартаментів.
Раніше, наприкінці грудня 2022 року, Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) виділив EUR8 млн кредиту на будівництво 4-зіркового готелю Novotel у Львові ТОВ «Центр розвитку нерухомості», бенефіціарами якого є мажоритарний власник групи компаній «ОККО» Віталій Антонов та її СЕО Василь Даниляк. Загальний бюджет проєкту заявлено EUR14 млн.
Давиденко відзначив відновлення попиту. «Активність ринку станом на серпень і вересень 2024 року — найвища з початку повномасштабної війни, як у Києві, так і у Львові», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • Accor — один з провідних готельних операторів у світі — відкрив перший готель під брендом Novotel у Ліллі (Франція) 1967 року.
  • Accor об’єднує понад 5,7 тис. готелів, курортів і резиденцій у 110 країнах під більш ніж 40 брендами: Raffles, Sofitel, Fairmont, OneFineStay, MGallery, Pullman, Swissotel, Mövenpick, Grand Mercure, The Sebel, 25 hours hotel, Handwritten, Novotel, Mercure, Tribe, Adagio, Mama Shelter, Ibis, Ibis Styles, Adagio success, Ibis Budget, Jo&Joe, hotelFormule1, hotel F1, Thalassa sea&spa, greet та ін.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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