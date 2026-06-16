Міжнародну платіжну систему Payoneer продадуть за $2,75 млрд
Канадська фінтех-компанія Nuvei купить міжнародну платіжну систему Payoneer — компанії оголосили про укладення остаточної угоди.
Про це йдеться на сайті компанії.
Вартість угоди
Як повідомляється, Nuvei придбає всі випущені акції Payoneer Global Inc. та ті, що перебувають у обігу, за $7,4 за акцію готівкою. Отже, загальна вартість акцій угоди становить приблизно $2,75 млрд.
«Ця трансакція поєднає провідні можливості Nuvei з приймання платежів із транскордонними виплатами Payoneer, мультивалютними рахунками та банківською мережею, а також розрахунки в той самий день і в режимі реального часу більш як на 150 ринках», — зазначили в Nuvei.
Коли завершать угоду
Очікується, що угода буде завершена в середині 2027 року за умови схвалення акціонерами Payoneer, отримання необхідних регуляторних дозволів і виконання інших звичайних умов закриття. Після закриття угоди прогнозується, що об’єднана компанія генеруватиме приблизно $3 млрд річного доходу й оброблятиме понад $500 млрд річного обсягу платежів для понад 2,4 млн клієнтів.
Об'єднана компанія надасть підприємствам єдиного партнера для приймання, зберігання та переміщення грошей, включно з транзакціями зі стейблкоїнами.
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