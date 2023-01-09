Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 млрд – НБУ — Finance.ua

Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 млрд – НБУ Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 млрд – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року, за попередніми даними, становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Динаміку резервів у грудні 2022 року визначала низка чинників:

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 468,4 млн дол. США. З них:

2 030,3 млн дол. США — від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

598,7 млн дол. США — від Європейського Союзу;

540,7 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

402,0 млн дол. США — від Світового банку;

367,8 млн дол. США — від Уряду Канади;

528,9 млн дол. США — від інших міжнародних кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 833,9 млн дол США. Зокрема, 714,3 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а 119,6 млн дол. США — боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 166,2 млн дол. США.

2. Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 3 193,1 млн дол. США та викупив до резервів — 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.

Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов’язане насамперед із сезонним чинником — активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на 231,6 млн дол. США.

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.

Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку — відповідно до балансових даних близько 32,1 млрд дол. США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Сполучених Штатів Америки — 12 млрд дол. США, Європейського Союзу — 8 млрд дол. США, МВФ — 2,7 млрд дол. США, Канади — 1,9 млрд дол. США, Німеччини — 1,6 млрд дол. США.

Крім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд дол США) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд дол. США).

Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на ринку. До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого — з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту.

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