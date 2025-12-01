Міжнародні резерви росії скоротилися на 5 млрд доларів за тиждень Сьогодні 09:44

Міжнародні резерви росії за тиждень впали на 5,0 млрд доларів. Водночас в 2025 році збитки російських компаній різко зросли.

Про це повідомляє унн з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

З січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року і досяг 6,52 трлн руб, повідомили в СЗР.

Водночас російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в межах держзакупівель.

«Також частка збиткових вугільних підприємств росії продовжила зростання у січні-вересні 2025 року, збільшившись до 68,1%. Але в той же час виробництво легкових автомобілів у росії в жовтні 2025 року впало на 46,7%" — заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

