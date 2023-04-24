Міжнародні банки відмовляються обслуговувати російські IT-компанії — Finance.ua

Міжнародні банки відмовляються обслуговувати російські IT-компанії Сьогодні 19:47 — Світ

Великі зарубіжні банки почали відмовляти у проведенні транзакцій російським ІТ-компаніям, які потрапили під санкції України.

Про це «Вєдомостям» повідомило джерело в компанії із списку санкцій, передає російський Forbes.

За словами джерела видання у підсанкційній компанії, гонконгський банк HSBC відмовив компанії у проведенні оплати закордонному партнеру, пославшись на рішення Ради національної безпеки та оборони України, опубліковане у комплаєнс-базі Dow Jones.

З аналогічними проблемами у кількох іноземних кредитних організаціях зіткнулися IT-інтегратор «Крок» та дистриб’ютор електроніки OCS Distribution, які також перебувають під українськими санкціями.

Зазначається, що обмеження України вплинули й на фізосіб: їм, наприклад, почали відмовляти у відкритті рахунків у банках Вірменії та Туреччини.

Нагадаємо, Кіпр ужив жорстких заходів щодо осіб і компаній, які, за даними США та Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, запроваджені через розв’язану рф війну в Україні.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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