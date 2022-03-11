Міжнародна система IELTS скасовує в росії іспити з англійської мови — Finance.ua

Тих, хто планував складати тест, уже попередили про скасування екзаменаційних сесій.
«У результаті загострення зовнішньополітичних обставин всі екзаменаційні сесії IELTS призупинені на території російської федерації за рішенням власників іспиту IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — йдеться в листі мережі шкіл BKC.
Компанія пропонує оперативно перенести кошти, сплачені за іспит, на курси підготовки до нього. Інакше гроші заморозять до поновлення перших екзаменаційних сесій у росії.
«На жаль, на цей час ми не маємо інформації про точні терміни появи нових доступних дат для реєстрації, але ми докладатимемо зусиль для якнайшвидшої організації вашого іспиту», — кажуть у компанії.