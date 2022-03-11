Міжнародна система IELTS скасовує в росії іспити з англійської мови — Finance.ua
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Міжнародна система IELTS скасовує в росії іспити з англійської мови

11.03.2022, 06:12Світ
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Міжнародна система IELTS скасовує в росії іспити з англійської мовиМіжнародна система IELTS скасовує в росії іспити з англійської мови
Міжнародна система оцінювання знань англійської мови IELTS скасовує іспити на території росії.
Про це пише російське видання «Ъ».
Тих, хто планував складати тест, уже попередили про скасування екзаменаційних сесій.
«У результаті загострення зовнішньополітичних обставин всі екзаменаційні сесії IELTS призупинені на території російської федерації за рішенням власників іспиту IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — йдеться в листі мережі шкіл BKC.
Компанія пропонує оперативно перенести кошти, сплачені за іспит, на курси підготовки до нього. Інакше гроші заморозять до поновлення перших екзаменаційних сесій у росії.
«На жаль, на цей час ми не маємо інформації про точні терміни появи нових доступних дат для реєстрації, але ми докладатимемо зусиль для якнайшвидшої організації вашого іспиту», — кажуть у компанії.
За матеріалами: mc.today
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