0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Між Сіднеєм і Лондоном запустять найдовший безпосадковий авіарейс у світі

Світ
107
Літак відлітає в небо
Літак відлітає в небо
Авіакомпанія Qantas запустить найдовший у світі безпосадковий рейс між Сіднеєм (Австралія) і Лондоном (Велика Британія) у жовтні 2027 року.
Про це пише Euronews.
Літак долатиме понад 16 000 кілометрів між містами, а політ триватиме від 19 до 22 годин.
Для цього маршруту Qantas використовуватиме спеціально модифіковані літаки Airbus A350−1000ULR. Вони матимуть лише 238 місць замість 480 у стандартній версії, зокрема 140 місць в економкласі. Компанія отримає загалом 12 таких літаків.
Наразі найдовшим регулярним безпосадковим рейсом у світі є маршрут Singapore Airlines між Сінгапуром і Нью-Йорком (США). Його протяжність становить 15 349 кілометрів, а політ триває майже 19 годин. Однак на цьому рейсі немає місць економкласу.
Після запуску маршруту між Сіднеєм і Лондоном авіакомпанія Qantas планує відкрити прямі рейси між Сіднеєм і Нью-Йорком. Точні терміни їхнього запуску Qantas обіцяє оголосити у 2027 році.
За матеріалами:
The Village Україна
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems