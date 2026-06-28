Між Сіднеєм і Лондоном запустять найдовший безпосадковий авіарейс у світі
Авіакомпанія Qantas запустить найдовший у світі безпосадковий рейс між Сіднеєм (Австралія) і Лондоном (Велика Британія) у жовтні 2027 року.
Про це пише Euronews.
Літак долатиме понад 16 000 кілометрів між містами, а політ триватиме від 19 до 22 годин.
Для цього маршруту Qantas використовуватиме спеціально модифіковані літаки Airbus A350−1000ULR. Вони матимуть лише 238 місць замість 480 у стандартній версії, зокрема 140 місць в економкласі. Компанія отримає загалом 12 таких літаків.
Наразі найдовшим регулярним безпосадковим рейсом у світі є маршрут Singapore Airlines між Сінгапуром і Нью-Йорком (США). Його протяжність становить 15 349 кілометрів, а політ триває майже 19 годин. Однак на цьому рейсі немає місць економкласу.
Після запуску маршруту між Сіднеєм і Лондоном авіакомпанія Qantas планує відкрити прямі рейси між Сіднеєм і Нью-Йорком. Точні терміни їхнього запуску Qantas обіцяє оголосити у 2027 році.
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