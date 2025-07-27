Mitsubishi створила бюджетний кросовер Destinator (фото, відео) — Finance.ua

Mitsubishi створила бюджетний кросовер Destinator (фото, відео) Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Mitsubishi створила бюджетний кросовер Destinator (фото, відео)

На фоні загальної гібридизації та електрифікації Mitsubishi останнім часом зосередилась на практичних рішеннях для масового ринку. Компанія вже готує до запуску власну версію Nissan Leaf і оновлений Eclipse Cross на базі Renault Scenic E-Tech. Але не всі новинки створені в межах альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Новий Mitsubishi Destinator — це самостійна розробка, яка претендує на роль доступного трирядного сімейного кросовера з бензиновим двигуном.

Про це повідомляють motor1 та mitsubishi-motors

Mitsubishi Destinator — це серійна версія минулорічного концепта DST. Автомобіль виглядає доволі сучасно для бюджетного сегмента.

Новинка трохи коротша та вужча за Outlander, хоча вища. Довжина становить 4680 мм, ширина — 1840 мм, висота — 1780 мм, колісна база — 2815 мм. Автомобіль має кліренс 214 мм, а без нижнього кожуха кліренс зростає до 244 мм.

Destinator оснащений турбованим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 161 к.с., який видає 250 Н·м крутного моменту. Пару йому складає варіатор (CVT).

Цей кросовер пропонується виключно з переднім приводом. Попри відсутність повного приводу, Destinator має режими руху для гравію, бруду та дощу.

З метою економії Mitsubishi використала торсійну балку задньої підвіски.

Водночас компанія пропонує дискові гальма на всіх чотирьох колесах та базові 18-дюймові легкосплавні диски.

У конструкції не використовується жодних електродвигунів чи батарей. Це дозволило не лише зекономити, а ще й зробити семимісний автомобіль відносно легким. Його вага становить 1495 кг.

В інтер’єрі доступні 8-дюймова цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Виробник залишив фізичні кнопки в салоні.

Другий ряд сидінь складається у пропорції 40:20:40, третій — 50:50. Обидва ряди можна скласти в рівну підлогу, що значно збільшує вантажний об’єм.

Хоча ця модель належить до доступного сегменту, Mitsubishi не зекономила на опціях.

У списку оснащення присутні панорамний дах, акустика Yamaha, 64-колірна підсвітка салону, USB-порти в усіх трьох рядах, вентиляція для задніх пасажирів.

Офіційний дебют Mitsubishi Destinator відбудеться 23 липня. У той же день автомобіль надійде у продаж. Його ціна очікується до $30 тис.

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