Mitsubishi презентувала дизайн нового компактного позашляховика — Finance.ua

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Mitsubishi презентувала дизайн нового компактного позашляховика

Технології&Авто
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Mitsubishi презентувала дизайн нового компактного позашляховика
Mitsubishi презентувала дизайн нового компактного позашляховика
Mitsubishi має намір оновити свій модельний ряд, і ажіотаж продовжує наростати з появою нового компактного позашляховика, який буде представлений на Індонезійському міжнародному автосалоні 2023 року, що відбудеться 10 серпня.
Хоча він ще не отримав свого імені, проблиски концептуального дизайну XFC Concept дають нам змогу поглянути на його потенціал.
Новий компактний позашляховик буде оснащуватися 1,5-літровим двигуном, що працює в парі з безступінчатим варіатором (CVT) і переднім приводом.
Завдяки 18-дюймовим колесам та вражаючому дорожньому просвіту у 222 міліметри, цей позашляховик готовий до підкорення різноманітних місцевостей.
Розміри компактного позашляховика сягають 4390 мм у довжину, 1810 мм у ширину та 1660 мм у висоту. Перевершуючи ASX (також відомий як Renault Captur) за всіма параметрами, ця модель в першу чергу призначена для регіону Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) як ексклюзивний проект Mitsubishi. Однак глобальна експансія залишається можливою, за умови, що вона буде прийнята на цільових ринках.
Mitsubishi презентувала дизайн нового компактного позашляховика
Хоча деталі інтер'єру все ще тримаються в таємниці, підтверджено, що він буде оснащений аудіосистемою Yamaha, виготовленою на замовлення, що обіцяє розширені можливості для розваг у салоні автомобіля.
Тизери натякають на футуристичний дизайн приладової панелі, натхненний популярними сайд-бай екранами, які можна побачити в сучасних автомобілях. Очікується, що інтер'єр серійної моделі, натхненний минулорічним концептом XFC, буде не менш вражаючим.
Після прем'єри виробництво компактного позашляховика розпочнеться на заводі Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia у місті Бекасі, Західна Ява, а його доставка покупцям запланована на листопад. З наближенням прем'єри буде оголошено ціну, що підживлюватиме спекуляції щодо потенційного представлення старшого брата ASX на європейському ринку.
За матеріалами:
Avtosota
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