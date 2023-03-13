Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року — Finance.ua
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Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року

Технології&Авто
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Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
Японський автовиробник Mitsubishi Motors Corp. планує електрифікувати 100% свого автопарку до 2035 року.
Про це пише Reuters із посиланням на місцеву газету Yomiuri Shimbun.
Mitsubishi є молодшим членом партнерства французьких автовиробників Renault SA (RENA.PA) і Nissan Motor Co. (7201.T), які минулого місяця оголосили про укладення угоди про реорганізацію свого альянсу.
Mitsubishi раніше заявляла, що до 2030 року 50% її автопарку буде електрифіковано, і ця мета, за даними Yomiuri, залишиться незмінною, а акцент буде зроблено на просуванні електрифікації протягом наступних п’яти років.
Mitsubishi також планує представити електромобілі в Європі.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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