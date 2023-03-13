Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року — Finance.ua

Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року

Японський автовиробник Mitsubishi Motors Corp. планує електрифікувати 100% свого автопарку до 2035 року.

Про це пише Reuters із посиланням на місцеву газету Yomiuri Shimbun.

Mitsubishi є молодшим членом партнерства французьких автовиробників Renault SA (RENA.PA) і Nissan Motor Co. (7201.T), які минулого місяця оголосили про укладення угоди про реорганізацію свого альянсу.

Mitsubishi раніше заявляла, що до 2030 року 50% її автопарку буде електрифіковано, і ця мета, за даними Yomiuri, залишиться незмінною, а акцент буде зроблено на просуванні електрифікації протягом наступних п’яти років.

Mitsubishi також планує представити електромобілі в Європі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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