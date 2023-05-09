Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень — Finance.ua
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Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень

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Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень
Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень
Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 травня 2023 року.
Про це повідомляє Мінфін.
За даними Мінфіну, усього Україна повинна сплатити за 2023 рік 721,38 млрд гривень, з яких 591,43 млрд гривень — внутрішній борг, 129,94 млрд гривень — зовнішній борг.
Місяцем пікових платежів буде травень, коли потрібно повернути 106,62 млрд гривень, з яких 95,34 млрд гривень внутрішній борг, 11,28 млрд гривень — зовнішній борг.
Місяць пікових платежів: Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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