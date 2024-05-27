Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна — Finance.ua

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна

Місія МВФ розпочинає роботу у Варшаві щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, у результаті якого Україна може отримати транш обсягом понад $2,2 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Делегація Національного банку на чолі з Головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом до Варшави (Польща). Мета візиту — участь у складі української делегації в роботі місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)», — сказано в повідомленні.

Що передбачає програма

Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів.

У березні 2024 року Україна успішно пройшла третій перегляд програми. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько $5,4 млрд.

За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад $2,2 млрд, а загальна сума отриманого фінансування зросте до $7,6 млрд.

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Нагадаємо, команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочала 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Довідка Finance.ua:

Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів;

з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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