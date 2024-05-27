Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна — Finance.ua

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна
Місія МВФ розпочинає роботу у Варшаві щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, у результаті якого Україна може отримати транш обсягом понад $2,2 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Делегація Національного банку на чолі з Головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом до Варшави (Польща). Мета візиту — участь у складі української делегації в роботі місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)», — сказано в повідомленні.
Що передбачає програма
Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів.
У березні 2024 року Україна успішно пройшла третій перегляд програми. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько $5,4 млрд.
За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад $2,2 млрд, а загальна сума отриманого фінансування зросте до $7,6 млрд.
Нагадаємо, команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочала 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.
Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Довідка Finance.ua:
- Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів;
- з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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