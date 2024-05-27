Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна

Казна та Політика
75
Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна
Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу: який транш може отримати Україна
Місія МВФ розпочинає роботу у Варшаві щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, у результаті якого Україна може отримати транш обсягом понад $2,2 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Делегація Національного банку на чолі з Головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом до Варшави (Польща). Мета візиту — участь у складі української делегації в роботі місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)», — сказано в повідомленні.

Що передбачає програма

Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів.
У березні 2024 року Україна успішно пройшла третій перегляд програми. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько $5,4 млрд.
За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад $2,2 млрд, а загальна сума отриманого фінансування зросте до $7,6 млрд.
Читайте також
Нагадаємо, команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочала 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.
Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Довідка Finance.ua:

  • Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів;
  • з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.