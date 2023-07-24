Місцева влада втрачає зв’язок з реальністю і витрачає кошти на не пов’язані з війною речі - Гетманцев — Finance.ua
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Місцева влада втрачає зв’язок з реальністю і витрачає кошти на не пов’язані з війною речі - Гетманцев

Казна та Політика
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Виділення коштів на військові потреби окремих підрозділів ЗСУ повністю відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування, однак місцевий бюджет не може взяти на утримання якусь бригаду в повному обсязі.
Таку заяву зробив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зазначивши, що завдяки збільшенню видатків на ЗСУ структура доходів місцевих бюджетів зазнала суттєвих змін.
«Звичайно, місцевий бюджет не може взяти на утримання якусь бригаду в повному обсязі, тому що вона фінансується із загальнодержавного бюджету. Однак при бажанні виділення коштів на дрони, на швидкі, на утримання певних статей витрат тієї чи іншої бригади або ЗСУ в цілому абсолютно збігається з повноваженнями органів місцевого самоврядування», — сказав Гетманцев.
Гетманцев нагадав, що податок на доходи фізичних осіб — військових є одним з джерел додаткових надходжень до бюджету.
«Війна принесла місцевим бюджетам додаткове надходження. А деякі місцеві бюджети, будемо відверті, втрачають зв’язок з реальністю і здійснюють витрати на абсолютно не пов’язані з війною речі. Тоді як дякувати за ці доходи вони мають насамперед збільшенням витрат на утримання саме військовослужбовців», — зазначив депутат.
За матеріалами:
Укрінформ
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