Місце в черзі за кросовером Ferrari продають дорожче за сам автомобіль — Finance.ua

Місце в черзі за кросовером Ferrari продають дорожче за сам автомобіль Вчора 02:29 — Технології&Авто

Один з дилерських центрів Токіо, що спеціалізується на продажу преміальних автомобілів, виставив на продаж новий Ferrari Purosangue, пише www.avtomir.ua.

В оголошенні зазначено, що за 500 000 доларів автосалон пропонує купити слот, який дозволить клієнту одному з перших придбати новий кросовер.

За даними дилера, Purosangue надійде в автосалон у другому кварталі 2023 року. Інші деталі, в тому числі комплектацію кросовера, продавець не повідомляє. Можливо, потенційному покупцю доведеться самостійно вибрати оснащення моделі. При цьому Ferrari досі не назвала офіційної вартості новинки. Очікується, що вона складе щонайменше 400 000 доларів.

Не виключено, що італійська марка незабаром припинить приймати замовлення на кросовер. На тлі масового ажіотажу директор з продажу Енріко Гальєра повідомив, що Ferrari може призупинити випуск моделі, щоби попит не перевищив пропозицію. При цьому бренд має намір виробляти близько 3000 кросоверів щорічно.

А минулого тижня колишній глава Ferrari розкритикував новий Purosangue. Лука ді Монтедземоло розчарований, що компанія поставила фінансову складову вище за інженерну думку. З усім тим, у вас вже зараз є можливість придбати чашку з фотографією Ferrari Purosangue або інші брендовані аксесуари Ferrari у нашій крамниці.

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