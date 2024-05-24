Міська електричка у Києві змінює графік руху (інфографіка) — Finance.ua
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Міська електричка у Києві змінює графік руху (інфографіка)

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Міська електричка у Києві змінює графік руху (інфографіка)
Міська електричка у Києві змінює графік руху (інфографіка)
Як повідомили у Kyiv City Express, у Києві тимчасово змінюється графік руху Київської кільцевої електрички у зв’язку з будівництвом тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Kyiv City Express.
«Тимчасово змінюємо графік руху Київської Кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість підвищити міську мобільність. Річ у тім, що починається будівництво тунелю для з'їзду з Подільсько-Воскресенського мосту, тож у період з 24 по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений», — сказано там.
Міська електричка у Києві змінює графік руху (інфографіка)
У столиці запустили нову функцію оплати проїзду, яка поки що працює у тестовому режимі. Міський застосунок «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції валідації квитків.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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