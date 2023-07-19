Мінус $60 за тиждень: ціни на газ у Європі летять донизу — Finance.ua
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Мінус $60 за тиждень: ціни на газ у Європі летять донизу

Енергетика
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За тиждень біржові ціни на газ у Європі впали на 60 доларів: з 358 доларів за тисячу кубометрів до 298.
Про це свідчать дані лондонської біржи ICE. За індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) ціна блакитного палива з 10 по 17 липня впала майже на 17% з 30,2 євро за МВт-год до 25,1 євро за МВт-год. У переведенні на кубометри це означає падіння із 358 до 298 доларів.
При цьому, ще на початку місяця ціна за тисячу кубометрів природного газу була на 141 долар (32%) вищою — майже 440 доларів.

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18 травня вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче 350 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Ціни на газ в Європі стали знижуватися на початку 2023 року. Це стало можливим на тлі аномально теплої зими та високої заповненості газових сховищ.
За матеріалами:
УНІАН
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