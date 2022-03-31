Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ запровадили програму допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми — Finance.ua

Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ запровадили програму допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми

Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ запровадили програму допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми

Міністерство соціальної політики України разом із ЮНІСЕФ розпочинають багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Додаткові виплати у рамках цієї програми мають посилити державні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, започатковані Урядом України.

Хто зможе отримати допомогу:

1. Родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років.

2. Cім’ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Розмір допомоги:

виплата складає 2 220 грн для кожного члена сім’ї на місяць, але не більше як для п’ятьох людей. Виплату даватимуть одноразово на три місяці, тобто суму за три місяці одним платежем.

Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання.

Інфографіка: ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики

Як подати заявку

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org. Якщо виникнуть труднощі або додаткові питання, треба звернутися на гарячу лінію «Спільно» за номером: 0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00).

На сайті необхідно заповнити анкету та обов’язково перевірити коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати інформацію про всіх членів сім’ї та банківський рахунок, на який буде здійснюватись виплата.

Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки.

Довідка Finance.ua:

внутрішньо переміщені особи мають право на отримання допомоги на проживання.

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