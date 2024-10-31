Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання «1000 грн від держави» — Finance.ua

Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання «1000 грн від держави» Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання «1000 грн від держави»

У Міністерстві соціальної політики повідомили , що в мережі ширяться посилання на фейкові акаунти, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

«Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів», — заявили в міністерстві.

У Мінсоцполітики наголосили, що вся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки. За його словами, кожному українцю — і дорослому, і дитині — буде виплачено 1 тис. гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, культурні заходи. Також отримані гроші можна буде задонатити на ЗСУ.

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