Мінсільгосп США дав прогноз урожаю пшениці в Україні на 2022/2023 (інфографіка) — Finance.ua

Мінсільгосп США дав прогноз урожаю пшениці в Україні на 2022/2023 (інфографіка) Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2022/23 МР показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу: 21,0 млн т та 27,0 млн т відповідно. Показники експорту щодо пшениці також залишаються без змін — 13,5 млн т, а кукурудзи — збільшено на 1 млн т до 23,5 млн т.

Про це пише ucab.uа

Глобальні прогнози на 2022/23 МР щодо пшениці цього місяця передбачають збільшення виробництва, торгівлі, споживання та нижчі кінцеві запаси. Прогноз світового виробництво зріс на 5,1 млн т до 788,9 млн т. Збільшення обсягів виробництва пшениці в основному відбудеться за рахунок Казахстану (+2,4 млн т до 16,4 млн т), Австралії (+1 млн т до 39 млн т) та Індії (+1 млн т до 104 млн т).

При цьому, очікується зростання світової торгівлі пшеницею на 1 млн т до 213,9 млн т зі зростанням експорту Казахстаном (+1,5 млн т до 10,5 млн т), Австралією (+0,5 млн т до 28,5 млн т) і Бразилією (+0,5 млн т до 4,4 млн т) та зниженням Аргентиною (-1 млн т до 6,5 млн т) й Індією (-0,4 млн т до 5,5 млн т).

Оцінка глобальних кінцевих запасів зменшилася на 2,1 млн т до 267,2 млн т. Зменшення кінцевих запасів на фоні збільшення виробництва відбулося за рахунок переоцінки в сторону зниження початкових запасів пшениці.

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Щодо кукурудзи, то на світовому ринку очікується скорочення виробництва, ще більше скорочення експорту та зростання кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи знизився на 3,8 млн т до 1 147,5 млн т. Ці зміни відбулися за рахунок зниження для Аргентини (-7 млн т до 40 млн т), що частково компенсується збільшенням для Індії та Парагваю. В Аргентині значне скорочення виробництва відбулося через затяжну спеку та посуху протягом лютого та на початку березня, що знижує перспективи врожайності пізно висадженої кукурудзи.

Також в 2022/23 МР очікується скорочення світової торгівлі кукурудзою на 6,4 млн т до 174,7 млн т. Основні зміни світової торгівлі включають збільшення прогнозованого експорту кукурудзи для Індії, України та Парагваю зі знижками для Аргентини (-7 млн т до 28 млн т) та Сполучених Штатів (-1,9 млн т до 47 млн т).

Згідно з оновленими прогнозами, в 2022/23 МР очікується зростання кінцевих запасів на 1,2 млн т до 296,5 млн т.

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