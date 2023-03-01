Потенціал експорту агропродукції автотранспортом збільшився до 1 млн тонн на місяць — Finance.ua

Потенціал експорту агропродукції автотранспортом збільшився до 1 млн тонн на місяць Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

Через постійні проблеми з логістикою від початку війни виробники були змушені закупити та збільшити власний автомобільний парк як елемент стійкості власного бізнесу.

Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

Відкриття нових ланцюжків збуту агропродукції на європейських ринках з поставкою автомобільним транспортом створило стабільний попит на автомобільні перевезення у напрямку Європи. В Україну вже заїжджають іноземні перевізники, які бажають надавати послуги українському виробникові. Поступове збільшення пропускної здатності кордонів та адаптація комерції до черг на кордоні створили передумови постійного товаропотоку і збільшення потенціалу експорту агропродукції автомобільним транспортом до 1 млн тонн на місяць.

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Зупинка портів суттєво скоротила використання залізничного транспорту, що вплинуло на зменшення фрахту. Останнє перевезення з Корсуня на Південний котирувалося на рівні 1600 грн за тонну, перевезену залізничними вагонами на березень.

В очікуванні закінчення дії зернового коридору зменшилася активність відвантажень через основні морські порти. Вартість морського фрахту на судна класу handy (25 тис тонн+) та panamax (50 тис тонн+) знижується. Збільшення попиту на перевезення річкою спричинило зростання річкового фрахту на баржі.

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