Мінреінтеграції розширило перелік небезпечних територій: хто має право на виплати — Finance.ua

Мінреінтеграції розширило перелік небезпечних територій: хто має право на виплати Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

У грудні минулого року було затверджено новий Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

Про це повідомив Урядовий портал.

Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції. Зміни до переліку затверджуються за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Так, наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого перелікутериторій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Зазначимо, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації рф.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

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