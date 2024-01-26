Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії — Finance.ua

Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України актуалізували перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Відповідний наказ за підписом Ірини Верещук з’явився на сайті відомства.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 20 грудня 2023 року затверджені зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією.

Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у ще грудні позаминулого 2022 року та періодично оновлюється.

Зміни у документ вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Із оновленим переліком можна ознайомитись тут.

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УНН За матеріалами:

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