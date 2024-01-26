Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії — Finance.ua
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Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії

Казна та Політика
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Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії
Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій, окупованих росією, та тих, де ведуться бойові дії
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України актуалізували перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Відповідний наказ за підписом Ірини Верещук з’явився на сайті відомства.
Згідно з наказом Мінреінтеграції від 20 грудня 2023 року затверджені зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією.
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Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у ще грудні позаминулого 2022 року та періодично оновлюється.
Зміни у документ вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Із оновленим переліком можна ознайомитись тут.

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За матеріалами:
УНН
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