Мінрегіон і Мінінфраструктури об’єднають найближчими днями – Корнієнко — Finance.ua

Мінрегіон і Мінінфраструктури об’єднають найближчими днями – Корнієнко Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Мінрегіон і Мінінфраструктури об’єднають найближчими днями – Корнієнко

Найближчими днями в Україні можуть об’єднати міністерства інфраструктури та регіонального розвитку.

Цю інформацію підтвердив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Буквально найближчими днями буде укрупнення двох міністерств — Міністерства інфраструктури та Міністерства регіонального розвитку — в одне велике міністерство», — сказав перший віцеспікер в ефірі національного телемарафону 1 грудня.

Він уточнив, що об’єднання потрібне для оптимізації, щоб міністерство «ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу».

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що до парламенту вже надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення.

Після того як Верховна Рада проголосує за його звільнення, депутати мають підтримати проєкт ухвали про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром. На нього в такому разі буде покладено функції контролю за об’єднанням двох відомств.

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