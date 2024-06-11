Міноборони запровадило пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння — Finance.ua
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Міноборони запровадило пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Казна та Політика
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Міністерство оборони запровадило пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.
Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості.
За словами посадовця, це новий етап співпраці, який дозволить Україні отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, і це сприятиме швидшій та ефективніший модернізації ЗСУ.
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У відомстві зауважили, що пряме контрактування є частиною стратегії Міноборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії.
На форумі, який відвідав Кліменков, обговорювали питання співпраці у сфері оборонної промисловості, а також шляхи зміцнення обороноздатності України через посилення міжнародної підтримки. Також заступник міністра зустрівся зі своєю болгарською колегою Аделіною Ніколовою. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці.
За матеріалами:
hromadske
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