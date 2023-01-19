Міністри фінансів ЄС оприлюднили заяву щодо цифрового євро — Finance.ua

Міністри фінансів ЄС оприлюднили заяву щодо цифрового євро Сьогодні 17:45 — Криптовалюта

Міністри фінансів ЄС оприлюднили заяву щодо цифрового євро

Міністри фінансів країн єврозони обговорили процес потенційного впровадження цифрового євро.

Члени так званої Єврогрупи підкреслили , що запровадження цифрового євро вимагає рішень, які «слід обговорювати та ухвалювати на політичному рівні». Створення активу потребує відповідної правової бази із залученням Європейського парламенту та Ради ЄС на базі пропозиції Єврокомісії.

Згідно із заявою, цифровий євро має:

доповнити, а не замінити готівку;

бути безпечним і стійким, забезпечувати високий рівень конфіденційності;

виступати як простий і зручний у використанні та широко доступний для громадськості інструмент.

CBDC може відігравати ключову роль у економіці, яка все більше цифровізується, зазначили члени Єврогрупи.

Вони також вважають, що актив має запобігти відмиванню грошей, ухиленню від податків і забезпечити дотримання санкцій.

Єврогрупа підтримала дослідження роботи CBDC у офлайні. Її члени також вказали на необхідність обмежити «потенційні ризики для фінансової стабільності, наприклад, шляхом встановлення лімітів і обмежень» щодо використання цифрового євро.

Технічна база активу має базуватися на досвіді державних і приватних учасників і спиратися на європейську інфраструктуру, говориться в заяві.

Сумісність з іншими CBDC має бути важливою особливістю цифрового євро, зокрема для міжвалютних операцій, зазначили члени Єврогрупи.

Остаточного рішення щодо випуску цифрового євро досі не ухвалено. Результати дослідження реалізації активу переглянуть восени 2023 року.

Презентація ЄЦБ щодо цифрового євро

Нагадаємо, у грудні Єврокомісія запропонувала нові правила податкової звітності для всіх постачальників пов’язаних з криптовалютами послуг, які обслуговують клієнтів з ЄС. Передбачається, що компанії зобов’яжуть звітувати податковим органам про транзакції європейських користувачів.

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