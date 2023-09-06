Міністр освіти висловився про скасування відстрочки від мобілізації деяким студентам — Finance.ua
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Міністр освіти висловився про скасування відстрочки від мобілізації деяким студентам

Світ
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відреагував на плани депутатів скасувати відстрочку від мобілізації певній категорії студентів. На його думку, освіта в жодному разі не має бути імітацією та лазівкою.
«Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів», — написав міністр у Facebook.
За його словами, наразі спостерігається тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації.
Відтак, кількість студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році збільшилася на 55 тисяч в порівнянні з 2021, зокрема на 33 тисяч на магістерському рівні. На думку Лісового, такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти.
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Він підкреслив, що законопроект, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. Міністр наголосив, що право на освіту — гарантоване Конституцією України, відтак усі охочі й надалі зможуть його реалізовувати.
«Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку — не про чесність і не про гідність», — додав Лісовий.
За матеріалами:
УНІАН
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