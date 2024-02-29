Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки — Finance.ua

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Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки

Світ
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Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки
Міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки
Мінфін США у 2024 році очікує зниження цін у 80% країн світу.
Про це заявила глава американського мінфіну Джанет Єллен, пише агентство Reuters.
«Міжнародний валютний фонд та інші прогнозисти пророкували широкомасштабне уповільнення світової економіки у 2023 році, якого не сталося. Натомість зростання склало 3,1%, перевищивши очікування, а інфляція знизилася. При цьому очікується, що ціни продовжать падати цього року приблизно в 80% країн», — цитує слова Джанет Єллен агентство Reuters.
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Потужне економічне зростання в США було «ключовою рушійною силою» більшого, ніж очікувалося, глобального зростання, зазначає Джанет Єллен. Вона додала, що хоча Міжнародний валютний фонд та інші есперти прогнозували широке уповільнення світової економіки в 2023 році, але цього вдалось уникнути.
«У майбутньому ми продовжуємо усвідомлювати ризики, з якими стикається глобальна перспектива, і продовжуємо уважно стежити за економічними проблемами в певних країнах, але світова економіка залишається стійкою», — зазначила вона.
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Міністерка фінансів США сказала, що економічна потужність Америки стала основою глобального зростання, чому сприяла політика адміністрації президента Байдена щодо підтримки підприємств, які сильно постраждали від пандемії Covid-19, та інвестиціям у вітчизняне виробництво, енергетику та інфраструктуру.
За її словами, інфляція в США також значно знизилася, американський ринок праці був сильним, а рівень безробіття був близьким до історичного мінімуму.
Ще в січні 2023 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що зростання світової економіки почне прискорюватися 2024 року. Також у МВФ прогнозували зростання глобального ВВП на 3,1% цього року, а 2025-го — на 3,2%.
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