Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію — Finance.ua

Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію 25.07.2023, 01:22 — Технології&Авто

Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію

Лінійку Citroen Ami чекає розширення. Компактний міський електромобіль незабаром обзаведеться більш потужною зарядженою версією. Про це стало відомо журналістам французького сайту L’argus.

Джерела в концерні Stellantis повідомили, що спортивний електромобіль Citroen Ami перебуває на початковому етапі розробки і поки що складно сказати, коли саме він з’явиться. Основними конкурентами моделі називають новий Renault Mobilize Duo і майбутній Seat Minimo.

Втім, характеристики Citroen Ami вже стали відомі. Очікується, що потужність мотора збільшать з 8 до 20 к. с. Максимальна швидкість зросте до 80 км/год (у стандартній версії вона обмежена на 45 км/год), однак керувати електрокаром без прав у Франції та низці інших країн ЄС вже не вийде.

Наразі невідомо, чи будуть доопрацьовані ходова та гальма Ami, проте є інформація про батарею електромобіля. Її ємність зросте до 10 кВт∙год, що збільшить запас ходу Citroen Ami майже вдвічі — з 75 до 140 км.

У L’argus повідомляють, що інженери Stellantis також експериментують із родичем Citroen Ami — Opel Rocks-extreme. Яскравий концепт-кар оснастили 34-сильним мотором, що дозволяє йому розвинути 90 км/год.

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