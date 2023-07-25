Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію — Finance.ua

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Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію

Технології&Авто
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Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію
Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію
Лінійку Citroen Ami чекає розширення. Компактний міський електромобіль незабаром обзаведеться більш потужною зарядженою версією. Про це стало відомо журналістам французького сайту L’argus.
Джерела в концерні Stellantis повідомили, що спортивний електромобіль Citroen Ami перебуває на початковому етапі розробки і поки що складно сказати, коли саме він з’явиться. Основними конкурентами моделі називають новий Renault Mobilize Duo і майбутній Seat Minimo.
Мініатюрний Citroen Ami отримає спортивну версію
Втім, характеристики Citroen Ami вже стали відомі. Очікується, що потужність мотора збільшать з 8 до 20 к. с. Максимальна швидкість зросте до 80 км/год (у стандартній версії вона обмежена на 45 км/год), однак керувати електрокаром без прав у Франції та низці інших країн ЄС вже не вийде.
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Наразі невідомо, чи будуть доопрацьовані ходова та гальма Ami, проте є інформація про батарею електромобіля. Її ємність зросте до 10 кВт∙год, що збільшить запас ходу Citroen Ami майже вдвічі — з 75 до 140 км.
У L’argus повідомляють, що інженери Stellantis також експериментують із родичем Citroen Ami — Opel Rocks-extreme. Яскравий концепт-кар оснастили 34-сильним мотором, що дозволяє йому розвинути 90 км/год.
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За матеріалами:
Фокус
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