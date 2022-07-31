Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото) — Finance.ua

Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото) Вчора 05:23 — Технології&Авто

Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)

Mini Aceman дебютував як концепт і покликаний продемонструвати новий напрямок у дизайні марки. Крім досконалої зовнішності, кросовер наділили низкою інноваційних технологій.

Новинка отримала досить компактні розміри, що дозволяє їй зайняти місце в лінійці виробника між Mini Cooper та Countryman. Її довжина — 4,05 м. Ширина становить 1,99 м, а висота — 1,59 м. Їздить кросовер на 20-дюймових колесах. Стиль, у якому виконаний електромобіль, у компанії називають «Харизматична простота». У його зовнішності поєднуються характерні особливості марки із сучасними віяннями в автомобільній галузі.

Електромобіль отримав оригінальні за формою світлодіодні фари та задні ліхтарі, а на місці решітки радіатора встановлено восьмикутну заглушку з контурним підсвічуванням та матричною вставкою. В обробці моделі не використано хром. У такий спосіб виробник вказав на екологічність Aceman. При цьому дістався унікальний колір кузова Icy Sunglow Green, який доповнюють акценти темно-зеленого відтінку. На даху встановлено оригінальну платформу для багажу.

Інтер’єр концепту має не менш оригінальний вигляд. В оснащення кабіни входить круглий екран OLED. Він базується на операційній системі MINI останнього покоління, побудованій на програмному стеку Android Open Source Project. Він служить і панеллю приладів і мультимедійною системою. В обробці використані екологічно чисті тканини, виготовлені з матеріалів вторинної переробки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.