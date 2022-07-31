Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото) — Finance.ua
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Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)

Технології&Авто
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Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)
Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)
Mini Aceman дебютував як концепт і покликаний продемонструвати новий напрямок у дизайні марки. Крім досконалої зовнішності, кросовер наділили низкою інноваційних технологій.
Новинка отримала досить компактні розміри, що дозволяє їй зайняти місце в лінійці виробника між Mini Cooper та Countryman. Її довжина — 4,05 м. Ширина становить 1,99 м, а висота — 1,59 м. Їздить кросовер на 20-дюймових колесах. Стиль, у якому виконаний електромобіль, у компанії називають «Харизматична простота». У його зовнішності поєднуються характерні особливості марки із сучасними віяннями в автомобільній галузі.
Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)
Електромобіль отримав оригінальні за формою світлодіодні фари та задні ліхтарі, а на місці решітки радіатора встановлено восьмикутну заглушку з контурним підсвічуванням та матричною вставкою. В обробці моделі не використано хром. У такий спосіб виробник вказав на екологічність Aceman. При цьому дістався унікальний колір кузова Icy Sunglow Green, який доповнюють акценти темно-зеленого відтінку. На даху встановлено оригінальну платформу для багажу.
Mini презентувала інноваційний електрокросовер Aceman (фото)
Інтер’єр концепту має не менш оригінальний вигляд. В оснащення кабіни входить круглий екран OLED. Він базується на операційній системі MINI останнього покоління, побудованій на програмному стеку Android Open Source Project. Він служить і панеллю приладів і мультимедійною системою. В обробці використані екологічно чисті тканини, виготовлені з матеріалів вторинної переробки.
За матеріалами:
autocentre.ua
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