Мінфін залучив від продажу держоблігацій майже 2,4 мільярда — Finance.ua

Мінфін залучив від продажу держоблігацій майже 2,4 мільярда Вчора 12:42 — Фондовий ринок

Мінфін залучив від продажу держоблігацій майже 2,4 мільярда

Міністерство фінансів 11 квітня залучило до державного бюджету 2,37 мільярда гривень (в еквіваленті) з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 95 млн гривень під 18,5% річних, 1,2 роки — на 697 млн гривень під 19,5% та 2 роки — на 738 млн гривень під 19,6% річних.

Папери в доларах розміщені з терміном обігу 1 рік — на 23 млн доларів під 4,85% річних.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

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