Мінфін залучив понад 7 мільярдів від розміщення ОВДП — Finance.ua

Мінфін залучив понад 7 мільярдів від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 7,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Teegram.
Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16% вдалось залучити 3,2 млрд грн (ставка знизилась із 16,09% минулого тижня).
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,05 млрд грн під 17% річних (ставка не змінилась).
Розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,30% річних принесло держбюджету 2,3 млрд грн (ставка не змінилась).
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