Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами — Finance.ua
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Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами

Казна та Політика
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На сьогодні українська влада не бачить доцільності оголошувати дефолт за внутрішніми боргами.
Про це повідомив в інтерв’ю міністр фінансів Сергій Марченко для «УНІАН».
За його словами, негативні наслідки від списання внутрішніх боргових гривневих або валютних зобов’язань перед громадянами перевищать будь-яку економію на витратах з обслуговування цього боргу.
«Крім того, я вже говорив, що запозичення на внутрішньому ринку є важливим джерелом фінансування нашої армії. Я не знаю жодної цивілізованої країни, яка дозволила б собі дефолт за внутрішніми зобов’язаннями перед своїми громадянами. Є одна країна, яка зробила це в 1998 році, це була Росія», — зазначив Марченко.
Він також знову закликав українців інвестувати у військові облігації і посилювати бюджетну стабільність України.
«Держава повністю на 100 відсотків гарантує захищеність таких інвестицій, оскільки це суверенний борг України», — додав міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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