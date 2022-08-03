Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами — Finance.ua

Мінфін виключає дефолт за внутрішніми боргами Вчора 10:32 — Казна та Політика

На сьогодні українська влада не бачить доцільності оголошувати дефолт за внутрішніми боргами.

Про це повідомив в інтерв’ю міністр фінансів Сергій Марченко для «УНІАН»

За його словами, негативні наслідки від списання внутрішніх боргових гривневих або валютних зобов’язань перед громадянами перевищать будь-яку економію на витратах з обслуговування цього боргу.

«Крім того, я вже говорив, що запозичення на внутрішньому ринку є важливим джерелом фінансування нашої армії. Я не знаю жодної цивілізованої країни, яка дозволила б собі дефолт за внутрішніми зобов’язаннями перед своїми громадянами. Є одна країна, яка зробила це в 1998 році, це була Росія», — зазначив Марченко.

Він також знову закликав українців інвестувати у військові облігації і посилювати бюджетну стабільність України.

«Держава повністю на 100 відсотків гарантує захищеність таких інвестицій, оскільки це суверенний борг України», — додав міністр.

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