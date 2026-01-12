Мінфін у 2025 році забезпечив перерахування з держбюджету 195,4 млрд грн трансфертів

0 800 307 555
Казна та Політика
У грудні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 22,4 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на грудень.
Про це пише Мінфін.
Зокрема:
  • базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100%);
  • додаткові дотації перераховано в сумі 3,2 млрд грн (100%).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 січня 2026 року становлять 97,1 млрд гривень.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Загалом у 2025 році Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у сумі 195,4 млрд грн (97,3% від розпису). Зокрема, перераховано:
  • базову дотацію — 25,5 млрд грн (100% від плану);
  • додаткові дотації — 24,1 млрд грн (100% від розподіленого обсягу).
Перерахування міжбюджетних трансфертів зміцнює спроможність громад щодо фінансування ключових послуг (зокрема освіти, охорони здоров’я), соціальних програм, підтримки економіки, а також відновлення пошкодженої інфраструктури. Це дозволяє вирівнювати фінансові можливості регіонів, які зазнали значних втрат через збройну агресію рф та обмеження воєнного стану.
