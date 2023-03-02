Мінфін США: впровадження цифрового долара сприятиме створенню потужнішої економіки — Finance.ua

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Мінфін США: впровадження цифрового долара сприятиме створенню потужнішої економіки

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Мінфін США: впровадження цифрового долара сприятиме створенню потужнішої економіки
Мінфін США: впровадження цифрового долара сприятиме створенню потужнішої економіки
Заступниця міністра фінансів США Неллі Лян заявила, що відомство бере участь у технологічному розвитку CBDC, та розкрила деталі роботи над цифровим активом.
За її словами, законодавці Сполучених Штатів все ще обдумують доцільність впровадження національної цифрової валюти. Однак, на думку Лян, CBDC сприятиме створенню ефективнішої та конкурентоспроможнішої системи платежів.
«CBDC США має функціональні можливості, яких бракує традиційним формам грошей від центробанку. Впровадження цифрового активу може допомогти у збереженні глобальної ролі долара, а також у зменшенні непорозумінь під час транскордонних платежів та інших операцій», — зазначила посадовиця.

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Окрім того, Лян заявила, що одна з основних особливостей цифрового долара США полягатиме у тому, що користувачі зможуть конвертувати СBDC у співвідношенні 1:1 в інші форми грошей ЦБ.
Згідно з інформацією заступниці, 114 країн вже вивчають можливості національної цифрової валюти. Водночас 11 держав вже повністю впровадили CBDC в свою економіку: «Ми активно співпрацюємо з союзниками та партнерами над новими стандартами [CBDC]».

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За матеріалами:
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