Мінфін розмістив військових облігацій на 9,6 млрд гривень — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 9,6 млрд гривень Сьогодні 11:46

Мінфін розмістив військових облігацій на 9,6 млрд гривень

Міністерство фінансів 28 травня розмістило військових облігацій на 9,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 228 млн гривень під 14,96% річних, 1,8 роки — на 3 146 млн гривень під 15,9% річних та 3,3 року — на 3 197 млн гривень під 16,57% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Довідка Finance.ua:

українські громадяни, бізнес, включно з банками, придбали облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах на суму понад 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення;

у Мінфіні кажуть, що ці кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності країни в умовах війни.

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