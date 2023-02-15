Мінфін розмістив військових облігацій на 7,5 млрд гривень, $51 млн та €51 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 7,5 млрд гривень, $51 млн та €51 млн Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 14 лютого розмістило військових облігацій на 7,5 млрд гривень, 51 млн доларів та 51 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщені папери з терміном обігу 9 місяців — на 152 млн гривень під 14,99% річних, 1 рік — на 20 млн гривень під 18,5% річних та 2 роки — на 7 310 млн гривень під 19,07% річних.

Папери в доларах мають термін обігу 6 місяців та дохідність 4,25% річних, у євро — 6 місяців та 2,5% річних.

Всього в державний бюджет залучено 11 372 млн гривень в еквіваленті.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.