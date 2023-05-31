Мінфін розмістив військових облігацій на 7,2 млрд гривень та $111 млн — Finance.ua
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Мінфін розмістив військових облігацій на 7,2 млрд гривень та $111 млн

Казна та Політика
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Міністерство фінансів 30 травня розмістило військових облігацій на 7,2 млрд гривень та 111 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 5 642 млн гривень під 18,27% річних, 1,5 року — на 928 млн гривень під 19,5% річних та 2,7 року — на 679 млн гривень під 19,75% річних.
Папери в доларах розміщені з терміном обігу 1 рік на 111 млн доларів під 4,85% річних.
Мінфін розмістив військових облігацій на 7,2 млрд гривень та $111 млн
Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.
Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.
У січні-квітні Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 135,9 млрд гривень, 1 028 млн доларів і 87 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Де і як купити ОВДП у 2023 році

За матеріалами:
Українські Новини
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