Мінфін розмістив військових облігацій на 5,8 млрд гривень, $174 млн та €7 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 5,8 млрд гривень, $174 млн та €7 млн Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Міністерство фінансів розмістило військових облігацій на 5,8 млрд гривень, 174 млн доларів та 7 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщені папери з терміном обігу 9 місяців — на 50 млн гривень під 15% річних, 1,8 року — на 14 млн гривень під 19,5% річних та 2,3 року — на 5 739 млн гривень під 19,59% річних.

Папери в доларах мають термін обігу 6 місяців та дохідність 4,25% річних, у євро — 6 місяців та 2,5% річних.

Всього в державний бюджет залучено 12 437 млн гривень в еквіваленті.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

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