Мінфін роз'яснив нововведення у системі податкового адміністрування — Finance.ua

Мінфін роз'яснив нововведення у системі податкового адміністрування

Вчора 21:01 — Казна та Політика

Мінфін роз'яснив нововведення у системі податкового адміністрування

Кабмін вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії військового стану не подали проміжну та річну звітність у передбачені строки.

Такі платники повинні подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану. Про це нагадало Міністерство фінансів у своєму офіційному повідомленні

Цими змінами також врегульовано особливості проведення інвентаризації майна підприємствами, які або перебувають на тимчасово окупованій території чи районах проведення бойових дій, або їхні структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на вказаних територіях. Керівники таких підприємств можуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання або псування для забезпечення фіксування таких подій.

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Закон від 12 травня 2022 року № 2260-IX для платників ПДВ, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, встановив нові терміни виконання обов’язків, які за загальними правилами повинні були бути виконані у лютому — травні 2022 року.

До таких обов’язків відносяться реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), подання податкової звітності, сплата податків та зборів.

Так, платники ПДВ зобов’язані до 15 липня 2022 року зареєструвати в ЄРПН накладні та розрахунки коригування, складені за операціями з постачання товарів чи послуг, здійсненими протягом лютого — травня.

Фінансова відповідальність застосовуватиметься до платників податків, які мали можливість, але не виконали у строки, встановлені Законом № 2260, свої податкові обов’язки, термін виконання яких за загальними правилами припадав на податкові періоди лютий — травень 2022 року, а саме за:

нереєстрацію до 15 липня податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН;

неподання до 20 липня податкової звітності або за несплату до 31 липня 2022 року податків і зборів.

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